Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в Турции

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью жителей страны из-за землетрясения.

«Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отмечается в сообщении.

Господин Минниханов добавил, что Татарстан разделяет горечь данных потерь и скорбит вместе с турецким народом.

Сегодня утром несколько землетрясений произошло на юге-востоке Турции. По словам президента страны, в результате погибли свыше 900 человек, еще несколько тысяч человек получили травмы.

"Ъ-Казань"