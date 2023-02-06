В ДТП на Сибирском тракте пострадали двое детей

Двое детей пострадали при столкновении двух автомобилей Subaru Forester и BMW X5 в Екатеринбурге на Сибирском тракте, сообщило отделение пропаганды ГИБДД по городу. ДТП произошло утром 6 февраля напротив дома №26.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Subaru Forester находился 45-летний мужчина. BMW X5 управляла 38-летняя женщина, которая ехала вместе с двумя несовершеннолетними дочерями 8 и 13 лет. По данным ГИБДД, Subaru Forester двигался по Сибирскому тракту со стороны Базового переулка в сторону улицы Карьерной, и, поворачивая налево, не пропустил встречный BMW X5.

В результате ДТП травмировались водитель Subaru Forester, а также малолетние пассажиры BMW X5 — девочка восьми лет получила травму головы, девочка 13 лет — травму головы и перелом нижней челюсти. Мать пострадавших девочек сообщила, что ее дети были пристегнуты ремнями безопасности. Известно, что у мужчины водительский стаж 15 лет, у женщины — 11 лет.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Анастасия Сбродова