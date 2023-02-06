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Мэрия Сочи продолжает добиваться взыскания с инвестора 187 млн рублей за неполученные квартиры

Мэрия Сочи обжаловала отказ во взыскании 187 млн рублей по нереализованному инвестсоглашению, согласно которому застройщик ЖК «Параллель» должен был передать городу часть построенных площадей и которое суд посчитал незаконным. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Фото: sochi-sn.ru

Фото: sochi-sn.ru

Апелляционная жалоба администрации Сочи на судебный акт принята к производству Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом.

В начале января Арбитражный суд Кубани отказал администрации Сочи в удовлетворении заявления о взыскании с ООО «Телекомстрой» 187 млн руб. убытков. Мэрия курорта обосновала свои требования тем, что в 2005 году заключила с компанией инвестиционное соглашение, по которому застройщик должен был на предоставленных в аренду муниципальных землях и при «содействии администрации в реализации инвестиционного проекта» построить многоквартирный жилой дом с офисными помещениями, после чего передать в муниципальную собственность 9,6% квартир и столько же офисных помещений. По соглашению, объект по Параллельной ул., 8/6 должны были сдать до конца 2009 года, однако фактически его ввели в эксплуатацию лишь в 2014 году.

В суд с требованием о понуждении застройщика передать недвижимость городские власти обратились только в 2021 году, при этом исковое заявление было подано с недостатками и в итоге возвращено. В связи с тем, что получить имущество не удалось, администрация попыталась взыскать с застройщика убытки. Отказывая в иске мэрии, суд отметил, что администрация обратилась в суд явно за пределами сроков исковой давности, которые истекли еще в 2013 году. При этом инстанция указала , что обязанности, которые администрация курорта взяла на себя по договору, непосредственно связаны с выполнением ее властных функций, и потому такое инвестсоглашение не может квалифицироваться как гражданско-правовая сделка.

Как пояснили «Ъ-Кубань» в мэрии, в настоящее время администрацией города Сочи подобные договоры инвестирования более не заключаются. Вместе с тем по поручению главы города Алексея Копайгородского местные власти проводят мониторинг реализации договоров инвестирования, заключенных с частными инвесторами, начиная с 2005 года, на предмет исполнения коммерсантами договорных обязательств перед муниципальным образованием. В ходе этого мониторинга и было выявлено неисполнение соглашения со стороны ООО «Телекомстрой». В городском департаменте инвестиций отметили, что по этому договору инвестор обязался передать администрации часть построенных площадей «в качестве компенсации за социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру города Сочи».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Телекомстрой» зарегистрировано в Сочи в 2002 году, специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения.

«Ъ-Кубань» писал, что компания «Телекомстрой» взыскивает с ООО «Виктория 2006» 420 млн руб. за квартиры в ЖК «Параллель» (Параллельная ул., 8/6), которые не были оплачены ответчиком. В начале октября 2022 года суд расторг договоры по 24 квартирам, взыскал в пользу «Телекомстроя» 120 млн руб. за уже реализованные объекты и 54,8 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. Решение в настоящий момент обжалуется ООО «Виктория 2006». Как указано в судебном акте, сочинская полиция также расследует уголовное дело по финансовым операциям между двумя фирмами.

Михаил Волкодав

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