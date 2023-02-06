Новым главой комитета по ТЭК Ленобласти назначили Сергея Морозова

Руководитель «Леноблводоканала» Сергей Морозов стал новым председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленобласти. Об этом 6 февраля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Сергей Морозов имеет два высших образования по энергетике и теплотехнике.

«С учетом фактов ряда нарушений в отрасли, выбирал кандидатуру руководителя, не имеющего тесных связей с профильными хозяйствующими субъектами»,–– написал господин Дрозденко в своем Telegram-канале.

Перед Сергеем Морозовым он поставил задачи сократить затраты на выплату межтарифной разницы, обеспечить доступность и эффективность программ газификации и догазификации для жителей, а также усовершенствовать механизмы стимулирования повышения надежности и эффективности профильных предприятий.

Напомним, что предыдущего председателя комитета по ТЭК Ленобласти Юрия Андреева уволили на фоне ареста по обвинению в получении взятки на 26 млн руб. По версии следствия, деньги он получил еще в 2019 году от компании-подрядчика, выполнявшего работы по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленобласти». По решению суда Юрий Андреев заключен под стражу. Пост председателя ТЭК Ленобласти он занимал с августа 2018 года.

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