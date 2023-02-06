Белгородэнерго модернизировало систему управления наружным освещением орисовского района

Специалисты Борисовского РЭС филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» установили в районе специальные датчики, интегрированные в существующую систему управления наружным освещением. Интеллектуальные устройства будут в режиме онлайн, отслеживать текущий уровень освещенности и автоматически корректировать график работы светильников. Проект реализован совместно с администрацией Борисовского района, в регионе подобное оборудование внедряется впервые.



Фото: Белгородэнерго

В настоящее время персонал Борисовского РЭС обслуживает 4 466 светильников, что составляет 99% от всех имеющихся в районе светоточек, в том числе на автомобильных дорогах регионального значения, а также на территории образовательных учреждений и организаций системы здравоохранения.

Включение и выключение наружного освещения района осуществляется в соответствии с годовым графиком, утвержденным администрацией и учитывающим время восхода и захода солнца. Однако существенное влияние на уровень освещенности оказывают погодные условия: в пасмурную погоду видимость хуже, темнеет раньше, чем в ясную, и наоборот. В результате в одни дни освещение включается позже необходимого, в другие в более ранний период, из-за избыточности наблюдается перерасход электроэнергии.

Отдельные корректировки времени включения и отключения ранее осуществлялись по письменному указанию заказчика, администрации Борисовского района. Теперь перенастройка горения осветительных приборов будет происходить автоматически, с учетом текущих погодных условий и без дополнительных административных процедур. Таким образом новые датчики повысят эффективность автоматизированной системы управления наружным освещением и улучшат качество освещенности улиц района.

«Полноценное освещение улиц в темное время суток – важная составляющая качества жизни людей, поэтому Белгородэнерго совместно с органами власти прилагает все усилия для оперативной реализации проектов по развитию и модернизации наружного освещения в населённых пунктах области. Помимо этого, в рамках контрактов энергетики проводят ежегодную ревизию сетей, регулировку телемеханического и автоматического управления, устраняют повреждения, восстанавливают работоспособность линий, ламп, светильников, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.