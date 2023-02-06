Марсель Миннулин стал и.о. министра здравоохранения Татарстана

Бывший замглавврача РКБ Марсель Миннулин стал временно исполняющим обязанности главы Минздрава Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Господин Миннулин сменил на своем посту Марата Садыкова. Тот скончался в конце января, по предварительным данным, смерть произошла из-за остановки сердца.

Марель Миннуллин родился 22 июня 1974 года. В 1997 году он окончил Казанский государственный медицинский институт. Работать в профессиональной сфере он начал с 2000 года. Должность замглавврача РКБ он занимал с 2010 года.

"Ъ-Казань"