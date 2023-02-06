Назначен врио руководителя кузбасского управления Роспотребнадзора

Временно исполняющим обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области назначена Елена Парамонова, сообщается на сайте управления. В составе его руководства она занимает должность заместителя руководителя с сентября 2012 года. При приказ Роспотребнадзора был издан 1 февраля, и с этой даты г-жа Парамонова получила назначение врио.

На прошлой неделе руководитель управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс был арестован до 31 марта за получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

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Игорь Лавренков, Кемерово