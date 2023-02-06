Режим «черного неба» продлен в нескольких городах Сибири

В Красноярске, Минусинске, Кемерове, Новокузнецке и Омске продлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

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Как сообщает региональный Роспотребнадзор, режим «черного неба», объявленный до 6 февраля в Красноярске и Минусинске, продлен до 8 февраля, в Назарово и Ачинске - до вечера 7 февраля.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) аналогичное решение принято в Кемерове, сообщает Западно-Сибирское УГМС. «Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся в Кемерове с 18:00 понедельника, 6 февраля, до 12:00 вторника, 7 февраля», - уточняет ведомство.

В связи с этим предприятия обязаны обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ.

В период с вечера 6 февраля до утра 7 февраля 2023 года на территории города Омск и Омской области также объявлен режим НМУ. «Ожидается наступление метеорологических условий неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», - отметили эксперты Обь-Иртышского УГМС.

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Лолита Белова