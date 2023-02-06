В Самарской области назначен новый министр культуры

В должность министра культуры Самарской области вступила Ирина Калягина. Соответствующее постановление подписано главой региона Дмитрием Азаровым. Об этом сообщает областное правительство, по итогам оперативного совещания.

Ирина Калягина является уроженкой Куйбышева. Она училась на историка в Куйбышевском госуниверситете, и после окончания вуза 17 лет проработала в региональном историко-краеведческом музее им. Алабина.

Фото: Правительство Самарской области

В 2004 году Ирина Калягина перешла в департамент культуры министерства культуры, спорта и молодежной политики Самарской области. Длительный период Ирина Калягина замещала областного министра культуры. С октября минувшего года она временно исполняла обязанности главы регионального минкульта.

Ранее пост министра культуры Самарской области покинула Татьяна Мрдуляш. Она объяснила это необходимостью заняться здоровьем младшего ребенка. Перед этим в сети появилась информация о том, что ранее Татьяна Мрдуляш занималась оппозиционной деятельностью.

Георгий Портнов