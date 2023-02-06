В Башкирии ГК «Черкизово» увеличит производство мяса птицы

ГК «Черкизово» увеличит в два раза производство мяса птицы в ближайшие полтора года, сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии. «Это довольно серьезные инвестиции», – отметил он, попросив глав муниципалитетов, на территории которых находятся предприятия компании, оказывать помощь.

На прошлой неделе стало известно, что «Черкизово», которое в 2022 году приобрело несколько птицеводческих и растениеводческих компаний, принадлежащих ранее ГК «Русское зерно Уфа» («Башкирское зерно», «Уфимский комбинат хлебопродуктов» и «Турбаслинские бройлеры»), инвестирует около 500 млн руб. в реорганизацию и реконструкцию республиканских предприятий.

Венера Хисамова

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