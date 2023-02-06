Семьи участников спецоперации освободят от родительской платы в детсадах Удмуртии

В Удмуртии семьи военнослужащих, участвующих в СВО, освободят от родительской платы в детсадах. Как сообщил глава региона Александр Бречалов в Telegram, руководителям городов и районов поручено проконтролировать нормативные акты, а также совместно с министерством социальной политики республики уточнить количество семей, которым нужна эта помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил господин Бречалов, данная мера будет важным дополнением уже действующих льгот. В их числе также продление сроков уплаты имущественных налогов, кредитные каникулы, содействие в оформлении выплат и профобучении.