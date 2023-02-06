На Кубани старосту храма осудили за мошенничество

Кореновский районный суд Краснодарского края признал Сергея Васильчака, старосту местного православного храма, виновным в мошенническом присвоении средств его знакомого на сумму 6 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Мужчина приговорен к лишению свободы на срок 1 год 2 месяца в колонии общего режима.

По данным суда, в августе 2019 года Сергею Васильчаку стало известно о том, что сын прихожанина храма осужден к длительному лишению свободы, приговор был обжалован в апелляции. Староста храма предложил свою помощь и пообещал в ходе рассмотрения жалобы решить вопрос о переквалификации приговора на менее тяжкую статью, снизить срок наказания и обеспечить отбывание наказания в колонии на территории Краснодарского края или Адыгеи. За это Сергей Васильчак попросил 6 млн руб. Отец осужденного передал ему требуемую сумму. Однако в октябре 2019 года апелляционным определением Краснодарского краевого суда приговор в отношении сына потерпевшего был оставлен без изменений, осужденного направили для отбывания наказания в Саратовскую область. После этого отец осужденного сообщил в правоохранительные органы о совершенном в отношении него мошенничестве.

В судебном заседании Сергей Васильчак не признал вину, заявив, что потерпевший его оговаривает, однако его вина была подтверждена совокупностью исследованных по делу доказательств. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Анна Перова, Краснодар