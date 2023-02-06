Бывший прокурор Перми вышел на службу в Новосибирске

Старший советник юстиции Виталий Дымолазов, ранее занимавший должность прокурора Перми, приступил к работе в Новосибирской области, рассказали источники «Ъ-Прикамье». Господин Дымолазов был назначен заместителем прокурора этого субъекта. До этого вся служебная деятельность Виталия Дымолазова была связана с Прикамьем. В разное время он замещал должности помощника, старшего помощника прокурора Пермской транспортной прокуратуры, прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов, прокурора Березниковской и Пермской межрайонной природоохранных прокуратур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

C 2013 года и до назначения прокурором города занимал должность начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры края. Должность прокурора Перми он занимал с 2019 года.