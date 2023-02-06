В Петербурге на 6 февраля выявили 1007 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 8 084 случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1 007 заболевших, госпитализировали 49 человек.

Об этом в понедельник, 6 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 395 пациентов, умерли девять петербуржцев.

С начала пандемии в городе выявили 1 850 471 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 1 805 582 пациентов, а число летальных исходов достигло 36 984.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге сократят число коек для коронавирусных больных.

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