Шадринский завод запустил производство снегоуборщиков для железнодорожных путей

На Шадринском автоагрегатном заводе (ШААЗ) запустили производство снегоочистителя для железнодорожных путей и стрелочных путей «Буран». Первый снегоуборочный модуль уже выпущен, сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, в состав которой входит ШААЗ.

Снегоуборщик очищает пути в два этапа. Сначала установленный на «Буране» путеочиститель механически срезает снежный покров, а затем остатки снега сдуваются воздухом, нагнетаемым двумя вентиляторами. Направление и сила воздушного потока регулируются сопловым аппаратом. Конструктивные особенности позволяют установить «Буран» на стандартную железнодорожную платформу и при необходимости переставить на другую. Питание к снегоуборочному модулю идет от тепловоза.

Заказ на технику предприятие получило от компании «Норникель».

«Сильные снегопады и заносы представляют большую проблему для перемещения подвижного состава в условиях крайнего севера. Снег создаёт дополнительное сопротивление, снижает скорость движения, увеличивает расход энергии. Соответственно, нужны современные технические решения, позволяющие решать эту проблему, — отмечает начальник конструкторско-технологического бюро модернизации тепловозов АО «ШААЗ» Александр Папировский.