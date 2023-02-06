Проекты из девяти регионов участвуют в XIII Премии «Серебряный Лучник» - Юг

На Юге России в тринадцатый раз проходит премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг. Участники – проекты из девяти регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.



Самой востребованной номинацией, как и в прошлом году, остается «Развитие и продвижение территорий». На соискание проекты принимались в уже традиционных номинациях «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Продвижение государственных и общественных программ» и в обновленной номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты».

«Для меня участие в премии «Серебряный Лучник» - Юг – это уникальная возможность посмотреть на свою работу как бы со стороны, получить обратную связь от профессионального сообщества, познакомиться с лучшими практиками коллег со всего Юга, понять свой уровень PR-компетенций. Проект «Радиофобии не место в 21 веке» для меня знаковый. Он объемный по трудозатратам и протяженный по времени. Он ставит передо мной и моими коллегами интересные задачи и порой сам подсказывает нетривиальные решения. Он дает реальные результаты и бросает нам новые вызовы. Это не разовая PR-акция, а большой труд людей из команды PR МегаФона», – прокомментировал участие менеджер по корпоративным коммуникациям МегаФона на Северном Кавказе Илья Захаров.

Больше всего заявок поступило от специалистов по коммуникациям из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края. Также на конкурс заявлены проекты из Волгоградской и Астраханской областей, Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, Крыма и Адыгеи.

Советник по стратегическим коммуникациям компании «Семикарокорская керамика» Анастасия Потёкина рассказала почему участвуют в этом году: «Каждый народный художественный промысел – всегда нишевая история. Семикаракорская керамика – это не про бесконечно масштабируемый бизнес, это про любовь к тому, что ты делаешь. Эта история для собственника предприятия – про желание сохранить традиции, передать их следующим поколениям. Поделиться с профессиональным сообществом полученным теплом и знанием о том, что на карте Ростовской области есть такая точка сосредоточения мастерства, показалось мне значимой задачей».

Шорт-лист премии будет сформирован по итогам онлайн-голосования жюри. Возглавляет работу жюри в этом году Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям «Деметра-Холдинг». Онлайн защиты проектов-финалистов пройдут в Ростове-на-Дону 21 февраля.

Генеральным партнером премии «Серебряный Лучник» – Юг выступает компания «Деметра Холдинг». Оператор премии — коммуникационное агентство «АГТ - Юг».

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Справочная информация Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена 25 июня 1997 года Торгово-Промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4500 проектов. Решение о проведении регионального этапа Национальной Премии на Юге России было принято 7 октября 2010г. в г. Москве на заседании Попечительского совета Премии. Оператором региональной Премии выступает Коммуникационное агентство «АГТ-Юг», AGT Communications Group. За время работы число проектов на соискание Премии «Серебряный Лучник» - Юг составило более 1000. Одной из главных целей премии «Серебряный Лучник» - Юг является поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в Национальной премии «Серебряный Лучник».

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