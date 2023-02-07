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Коммерсантъ FM
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Позвоните больному!

Иногда достаточно просто спросить: «Как вы себя чувствуете?»

В век электронных коммуникаций обычный телефонный звонок повышает выживаемость пациентов с сердечной патологией. Медсестра, регулярно интересующаяся самочувствием пациента, может буквально спасти его жизнь.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Госпитализация, вызванная сердечной недостаточностью, сама по себе часто заканчивается трагически. 15–20% пациентов в течение месяца возвращаются на больничную койку. Но даже если больному удалось помочь, его шансы не прожить и года после выписки  — одна треть!

«Сейчас предлагается масса разных технологий, масса идей, как можно было бы удаленно отслеживать изменения в состоянии здоровья кардиологического больного,— рассказывает Илан Кедан, профессор кардиологии в Институте сердца им. Смидта при клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.— Но мы доказали, что старомодный, нетехнологический вообще разговор по телефону, обычный вопрос "Как вы себя чувствуете?" может спасти жизнь пациента».

В исследовании об эффекте простого телефонного звонка участвовало более 1300 пациентов в возрасте 50 лет и старше. Каждый из них был госпитализирован в связи с сердечной недостаточностью в период с октября 2011 года по сентябрь 2013 года в шесть ведущих кардиологических клиник при университетах. Как полагается в подобных работах, половина осталась с традиционным одним звонком вскоре после выписки, но могла пользоваться любой техникой; другой половине в течение полугода медсестра звонила минимум пять раз. Обе группы были распределены по сопутствующим заболеваниям, обеим группам перед выпиской был проведен инструктаж: как надо наблюдать за своим состоянием, мерить артериальное давление и взвешиваться.

Та половина, которая получала минимум пять звонков за полгода, отчитывалась перед медсестрой о давлении и весе, а также о пульсе; сообщали пациенты и о необычных симптомах, которые они у себя заметили. Если результаты рутинных измерений выходили за пределы нормы, а симптомы казались подозрительными, медсестра звонила повторно.

Исследование показало, что у пациентов с наибольшим количеством сопутствующих заболеваний, входивших в группу «пяти звонков», шансы умереть через 30 и через 180 дней были на 25% меньше, чем у группы «одного звонка». Другой важный показатель: повторная госпитализация требовалась группе «пяти звонков» в среднем через 152 дня после выписки, а контрольной группе — в среднем через 133 дня.

Пациенты с меньшим количеством сопутствующих заболеваний не показали значимой разницы в обеих группах — «пяти звонков» и «одного звонка».

Значение исследования для тяжелобольных трудно переоценить, считает Кедан, а особенно важно все это для тех людей, кто не научился или уже не может пользоваться мобильными устройствами.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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