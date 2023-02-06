Путешествие длиной 300 млн лет

Большой Джо — так в Knuthenborg Safaripark, зоопарке под открытым небом, где начиная с апреля будет работать еще и палеонтологическая экспозиция, назвали аллозавра. Это один из самых свирепых хищников в истории Земли: 150 млн лет назад он стремительно перемещался на двух задних ногах в поисках еды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Большого Джо нашли в США, точнее сказать, кость его нашли в США, а в Knuthenborg Safaripark скелет аллозавра тщательно реконструировали по этой кости. Ведущий палеонтолог сафари-парка Анна Эленшлегер, объясняет смысл экспозиции: «Мы здесь занимаемся тем, что связываем воедино живых существ, которые населяют планету сегодня,— они беспрепятственно гуляют на воле — с теми, кто вымер, кто жил давным-давно. Посетители даже с самой слабой биологической подготовкой смогут понять, что такое эволюция. Все существа, начиная от людей и жирафов и заканчивая маленькой многоножкой, жившей миллиарды лет назад,— это крошечные пиксели, образующие огромную и очень разнообразную картину мира. Посетители увидят у нас в музее множество таких пикселей и, надеюсь, всю эволюционную картину».

Один из наиболее ценных экспонатов, помимо Большого Джо,— археоптерикс, первоптица, существо, которое позволяет понять, как летающий ящер превратился в птицу.

Помимо Большого Джо и археоптерикса в музее эволюции Knuthenborg Safaripark представлены кости еще четырех динозавров разных эпох, все это весьма крупные животные. Один из них — редчайший рогатый динозавр, торозавр, недавно открытый палеонтологами вид. В музее можно будет увидеть окаменелые останки десяти существ, живших до эпохи динозавров. Кроме того, в музее эволюции нашлось место и останкам животных ледникового периода, то есть во времена, когда уже появился и распространился род Homo.

Knuthenborg Safaripark покажет посетителям не только окаменелости и скелеты — устроители решили также реконструировать картинки древней жизни, для чего создали светозвуковое шоу. И совсем неожиданным оказывается то, что это шоу сопровождают запахи — земли, болота и крови.

По материалам.

Ольга Грибова