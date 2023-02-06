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обновлено 13:19

Экс-ректор ПГНИУ вышел из всех структур вуза

Бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников вышел из всех структур вуза, включая редакционный совет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники. «Он разорвал вообще все связи с университетом. Пока на больничном, но уже не в больнице, дома»,— приводит портал слова источника. Господин Красильников подтвердил, что вышел из всех структур ПГНИУ. Он отметил, что не будет и преподавать в вузе.

Фото: ПГНИУ

Фото: ПГНИУ

Дмитрий Красильников возглавлял ПГНИУ с июля 2020 года, когда он был назначен врио ректора. В мае 2021 года господин Красильников был утвержден в этой должности на постоянной основе. 1 февраля стало известно об отставке господина Красильникова — он написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. В этот же день Минобрнауки РФ назначило и. о. ректора ПГНИУ. Им стал Игорь Германов. С ним будет заключен контракт на один год.

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