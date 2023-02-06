Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о технических характеристиках устройства от китайского бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HIPER Фото: HIPER

Ближайшие пять лет глобальный рынок ноутбуков будет расти в среднем почти на 7% ежегодно — это чуть меньше, чем доля людей, которые начинают пользоваться интернетом. Именно проникновение последнего во многом способствует продажам лэптовов, отмечают аналитики The Business Research.

На российский рынок разнообразие среди прочих приносят устройства китайского бренда Hiper. Вендор недавно дебютировал с персональными и офисными моделями ноутбуков, а теперь представил первую игровую серию.

Новинки рассчитаны на киберспортсменов и требовательных геймеров, отмечают создатели. Разработчики линейки Hiper Gaming G16 оснастили ноутбуки матовыми IPS-дисплеями с диагональю 16 дюймов. Максимально доступная частота обновления кадра Full HD-экрана достигает 144 Гц. Среди внешних признаков игровой серии пользователи заметят подсветку на верхней крышке, а также множество вентиляционных отверстий для забора воздуха и теплоотвода. Полагаю, металл в качестве материала для корпусов Hiper Gaming G16 также был выбран для более эффективной борьбы с нагревом.

Привлекать любителей игр вендор планирует, конечно, в том числе с помощью дискретной видеокарты. На борту всей линейки вариант от Nvidia — GeForce RTX 3070. А это улучшенные ядра для трассировки лучей и высокоскоростная память, производительность во время игр, стриминга или работы с графикой. Пользователь может выбрать между процессорами Intel Core i5 и i7, а также поиграться с конфигурацией оперативной памяти и SSD-накопителя. Среди доступных условно стандартные игровые решения: 16 ГБ плюс 512 ГБ, либо модели с оперативкой на 32 ГБ в комплекте с твердотельным хранилищем на 1 ТБ или 2 ТБ. По желанию объем ОЗУ можно расширить максимум до 64 ГБ. А для большого места хранения предусмотрена пара свободных слотов в форм-факторах PCI-E M.2 и SATA 2.5.

Ряд моделей Hiper Gaming «из коробки» уже оснащены Windows 11 Professional. Но есть и варианты без предустановленной операционной системы.