Кредитор намерен подать заявление о признании банкротом Башкирского речного пароходства

Пермский предприниматель Алена Швецова сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд Башкирии с заявлением о признании банкротом АО «Башкирское речное пароходство» (БРП, контролируется республикой), следует из сообщения на Федресурсе.

В картотеке дел арбитражных судов Башкирии и Пермского края обнаружить споры между госпожой Швецовой и БРП не удалось.

Ранее БРП уже признавалось банкротом — в мае 2017 года по минземимущества Башкирии. Позднее в ситуацию вмешался глава Башкирии Радий Хабиров, предложив для оздоровления предприятий группы БРП инвестировать в них средства «Регионального фонда». Сумма не конкретизировалась. Министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская тогда сообщала, что дорожная карта по выводу предприятий группы БРП из кризиса рассчитана на семь лет. В 2020 году арбитражный суд Башкирии прекратил процедуру банкротства БРП, утвердив мировое соглашение между должником и кредиторами.

Олег Вахитов

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