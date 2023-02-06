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Жителя Глазова задержали за нападение на мужчину и угон его автомобиля

В Удмуртии в полицию обратился 30-летний житель Глазова, который рассказал об угоне его автомобиля Kia Rio. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, ночью возле одного из кафе он поссорился с малознакомым мужчиной, который нанес ему побои и уехал на автомобиле в неизвестном направлении.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали нетрезвого подозреваемого, которым оказался 29-летний безработный житель Глазова. Ранее его судили по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ («Угон, совершенный с применением насилия»). Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Автомобиль вернули владельцу.

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