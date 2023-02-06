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В Курганском художественном музее откроют выставку картин русских классиков

С 10 феврале в Курганском областном художественном музее откроют выставку картин русских классиков XVIII — начала XX веков. Там впервые представят 25 работ из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. Страховая стоимость картин составляет более 231 млн руб., сообщают в правительстве Курганской области.

На выставке представят лирические пейзажи Ивана Шишкина, Михаила Клодта, Сергея Светославского, Иосифа Крачковского, работы живописцев Владимира Маковского, Александра Орловского, Алексея Корзухина и Сергея Виноградова. Также зрителям представят картины маринистов Льва Лагорио и Алексея Боголюбова, портреты авторства Владимира Боровиковского, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Василия Тропинина и Федора Моллера.

Выставка будет работать до 10 апреля.

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