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Коммерсантъ FM
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«Имя нынешнего владельца Christie’s не раскрывает»

Дмитрий Буткевич — о реституционном споре вокруг «Кающейся Магдалины»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему вопреки решению суда картина Адриана ван дер Верффа до сих пор находится в лондонском депо аукционного дома.

Фото: Christie's

Фото: Christie's

Очередное реституционное дело затрагивает законодательные акты Великобритании и Франции, а также интересы дома Christie’s. Состоявшийся недавно французский суд постановил обязать аукционный дом вернуть голландскую картину XVIII века наследникам французского банкира, родственника писателя Марселя Пруста.

Предмет спора — «Кающаяся Магдалина» кисти голландца Адриана ван дер Верффа, датированная 1707 годом. Некогда работа принадлежала еврейскому банкиру и коллекционеру Лайонелу Хаузеру, двоюродному брату Марселя Пруста, который, как известно, помогал писателю с его финансовыми делами вплоть до 1920 года. Во время войны Хаузер укрылся на юге Франции. Около 40 произведений искусства были конфискованы нацистами из его парижской квартиры в 1942 году. Перед своей смертью в 1958-м финансист обращался к германским властям, чтобы вернуть работы, но безуспешно.

В 2005 Christie’s в Лондоне продал работу за 60 тыс. фунтов некоему британскому коллекционеру. В 2018-м тот снова обратился к дому с предложением продать картину, на этот раз с оценкой от 30 тыс. до 50 тыс. фунтов. Тогда дом связался с шестерыми наследниками Хаузера и попытался организовать частное посредничество между наследниками и нынешним владельцем картины с целью достижения мирового соглашения. Дом предлагал продать лот и разделить выручку между всеми претендентами. Наследники отказались: ну, правда, если даже разделить сумму выручки поровну, выйдет меньше чем по 10 тыс. фунтов на личность.

Между тем имя нынешнего владельца дом не раскрывает, ссылаясь на правовые нормы Великобритании, и хранит произведение в своем лондонском депо. Наследники ссылаются на стандарты французского постановления 1945 года о бессрочной реституции и требуют раскрыть личность покупателя и рассматривать это дело за пределами Соединенного Королевства. Французский суд встал на сторону потомков соотечественника — покупателя раскрыть, объявить, где находится картина и выплатить потомкам $10 900 судебных издержек. Дом Christie’s и нынешний владелец шедевра пока не сдаются.

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