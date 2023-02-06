Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как подобные автомобили уступили свое место кроссоверам, а теперь возвращают позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Voyah Фото: Voyah

В свое время была неполиткорректная шутка о том, почему в Скандинавии так много хороших автомобильных гонщиков. Одной из версий было не то, что они такие отважные или мастеровитые. Дескать, они так долго обдумывают каждое свое решение, что не успевают нажать на тормоз.

Почему я про это вспомнил? Каких-нибудь два десятка лет назад если не в мире, то в Европе точно образцом семейного автомобиля считался минивэн: простор, много посадочных мест, возможность трансформации салона. Автомобили подобного типа были практически у всех массовых марок.

И только у Volvo, больше всех ратовавшей за безопасность и семейные ценности, минивэна в модельной линейке так и не появилось. Шли годы. Минивэны почти повсеместно были вытеснены кроссоверами, которые не только обладали всеми вышеперечисленными характеристиками минивэнов, но могли похвастать большей проходимостью и выглядели брутально. И вот только теперь, как сообщает агентство Reuters, у Volvo наконец появится минивэн.

Впрочем, шведская обстоятельность тут ни при чем. Марка, как известно, принадлежит китайскому концерну Geely. И это у материнской компании родилась идея перелицевать в Volvo свой электрический минивэн Zeekr 009, представленный в прошлом году. Ключевыми рынками для полученного путем такого вот бейдж-инжиниринга автомобиля станут Китай, Япония и другие азиатские страны, где модели предстоит попробовать потеснить с рынка Toyota Alphard.

Что же касается России, то у нас с вами тоже в скором времени должен появиться в продаже электрический минивэн и тоже из Китая, но другой марки. Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в РФ, анонсировала новую модель для российского рынка — минивэн Dream. На родине модель называется Dreamer. Но у нас, видимо, посчитали, что «Мечтатель» — это слишком легкомысленное название для автомобиля, цена которого обещает быть под 10 млн руб.