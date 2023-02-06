Прокуратура выявила мошенничество на 350 тыс. рублей при проведении капремонта дома в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта дома. Процессуальное решение принято на основании материалов проверки прокуратуры Кировского района, сообщает областное надзорное ведомство.

Установлено, что в 2021 году подрядная организация выполняла работы по капремонту крыши многоквартирного дома, после чего заказчик и подрядчик подписали акт приемки выполненных работ.

Проверка показала, что фактически работ выполнено на 350 тыс. руб. меньше, чем указано в акте.

Марина Ковалева