В Челябинской области число посетителей фитнес-клубов выросло на 45,3% в 2022 году

По итогам 2022 года в Челябинской области число постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций выросло на 45,3% по сравнению с 2021 годом. Всего спортом в специальных залах в прошлом году занимались 12,4% населения региона в возрасте от 3 до 79 лет. Такие данные представила FinExpertiza.

Доля южноуральцев, занимающихся в спортзалах и фитнес-центрах, за год увеличилась на 3,9 процентных пункта. Среди регионов Уральского федерального округа в Челябинской области зафиксирован наибольший прирост числа посетителей клубов. А в Свердловской области и Ямало-Ненецком округе их число сократилось на 26,7% и 55,2 соответственно.

FinExpertiza провела исследование на основе выборочного наблюдения состояния здоровья населения, которое ежегодно проводит Росстат. В целом по России, количество постоянных посетителей фитнес-центров увеличилось в 2022 году на 6,8% или 1 млн человек. Сильнее всего – в три раза – вырос поток посетителей в спортклубах Тывы и Калининградской области. В 20 регионах РФ показатель сократился. Число жителей РФ, систематически занимающихся спортом вне зала, за год сократилось почти на 18% или 5 млн человек.