Башкирия заняла второе место по объему регистрационных действий с недвижимостью

В 2022 году Башкирия заняла второе место в стране после Московской области по количеству регистраций объектов недвижимости, сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра. В 2021 году регион занимал четвертое место.

Всего в 2022 году республиканское управление Росреестра провело более 1,8 млн регистрационных действий, что на 11% больше, чем в 2021 году, отметил глава ведомства Петр Клец.

В прошлом году в республике на 69% увеличилась динамика постановки объектов недвижимости на кадастровый учет (более 187 тыс.). По данному показателю Башкирия, как и по итогам 2021 года, занимает десятое место среди регионов страны.

Доля заявлений, направляемых в Росреестр республики в электронном формате, выросла до 55% (в 2021 году было 42%, в 2020 году — 33%).

Майя Иванова

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