В Приангарье выявлена контрабанда леса на 283 млн рублей

В Иркутской области сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте выявили факты контрабанды лесоматериалов, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Как сообщает пресс-служба МВД РФ, следователи задержали одного из предполагаемых лидеров организованной группы, занимавшейся незаконным экспортом древесины в страны Восточной Азии.

«Предварительно установлено, что в период с января 2016 по июнь 2018 года члены группировки приобретали на территории Иркутской области незаконно заготовленную древесину. В таможню предоставлялись заведомо подложные документы о происхождении товара, после чего перемещались за границу по внешнеэкономическому контракту. Всего было вывезено порядка 49 тыс. кубометров древесины, ущерб составил свыше 283 миллионов рублей»,— комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками правоохранительных органов по местам жительства предполагаемых участников организованной группы и в подконтрольных им компаниях проведены обыски. Мероприятия по установлению личностей всех участников криминальной схемы продолжаются.

Влад Никифоров, Иркутск