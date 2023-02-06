Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новая школа-«тысячник» в Волгограде готова на 80%

Завершается строительство школы на тысячу ученических мест в Ворошиловском районе Волгограда. Работы, которые ведутся в рамках нацпроекта «Образование», планируют закончить к июню, сообщает обладминистрация.

Сейчас на площадке полностью закончены кровельные работы, в здании установлены окна и входные двери. На 100% готовы наружные системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Завершается возведение спортплощадок, продолжается монтаж фасада и входных групп, идет внутренняя отделка помещений и обустройство внутренних инженерных систем.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...