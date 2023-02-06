Новая школа-«тысячник» в Волгограде готова на 80%

Завершается строительство школы на тысячу ученических мест в Ворошиловском районе Волгограда. Работы, которые ведутся в рамках нацпроекта «Образование», планируют закончить к июню, сообщает обладминистрация.

Сейчас на площадке полностью закончены кровельные работы, в здании установлены окна и входные двери. На 100% готовы наружные системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Завершается возведение спортплощадок, продолжается монтаж фасада и входных групп, идет внутренняя отделка помещений и обустройство внутренних инженерных систем.

Марина Ковалева