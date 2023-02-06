Кубань заняла 32-е место по объему банковских вкладов жителей

Краснодарский край занял 32-е место в рейтинге регионов по объему банковских вкладов. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

По данным на 1 декабря 2022 года, объем вкладов на душу населения на Кубани составил 179 тыс. руб., что на 4% больше, чем в 2021 году. Соотношение вклад/доход находится на уровне 4. Доля вкладов в валютах составляет 6,4%.

Севастополь занял 75-е место — 80,8 тыс. руб. на душу населения. Сразу за ним, на 76-й строчке находится Крым — 77,8 тыс. руб. При этом в городе прирост вкладов за год увеличился на 3%, в республике — на 8%. 77-е место досталось Адыгее, где объем вкладов на душу населения составил 70,6 тыс. руб., а прирост за год — 10,4%.

Всего в России объем банковских вкладов составил 37,8 трлн руб., что на 1,4 трлн больше, чем в 2021 году. В среднем на одного жителя страны приходится 259,2 тыс. руб. депозитов. Лидером по показателю стала Москва — более 1 млн руб. Второе и третье место заняли Санкт-Петербург (553 тыс. руб.) и Ненецкий автономный округ (506 тыс. руб.).

Последнюю строчку рейтинга заняла Ингушетия (13,6 тыс. руб.). В конце списка также оказались Чечня (17 тыс. руб.) и Дагестан (32,3 тыс. руб.).

Татьяна Ручкина

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