Владимир Путин поздравил Курганскую область с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Курганской области с юбилеем региона. Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

«Вы по праву гордитесь историей родного края, именами земляков, прославивших его трудовыми свершениями, ратными подвигами, научными открытиями, - говорится в тексте. – Благодаря их самоотверженности и бескорыстию, стремлению принести пользу Отечеству были освоены огромные территории Зауралья и богатые месторождения полезных ископаемых, введены в строй крупные промышленные предприятия, объекты социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры».

Владимир Путин отметил, что регион развивается, наращивает индустриальный, аграрный и инновационный потенциал, а жители области «любят и умеют работать» и «достойно продолжают патриотические традиции отцов и дедов».