Кассация отменила приговор бывшему прокурору Индустриального района Перми

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор экс-прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю. Ранее бывший прокурор был осужден к 11 годам лишения свободы за преступления коррупционной направленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

По версии следствия, Сергей Мурай получил две взятки от семьи предпринимателей Варламовых и семь раз являлся посредником в передаче взяток в интересах начальника УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Также он подстрекал сотрудницу службы судебных приставов к превышению полномочий и служебному подлогу. Сам господин Мурай вины не признал, настаивая, что его оговорили, а обвинение построено на показаниях заинтересованных лиц.