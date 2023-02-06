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обновлено 11:41

Кассация отменила приговор бывшему прокурору Индустриального района Перми

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор экс-прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю. Ранее бывший прокурор был осужден к 11 годам лишения свободы за преступления коррупционной направленности.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

По версии следствия, Сергей Мурай получил две взятки от семьи предпринимателей Варламовых и семь раз являлся посредником в передаче взяток в интересах начальника УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Также он подстрекал сотрудницу службы судебных приставов к превышению полномочий и служебному подлогу. Сам господин Мурай вины не признал, настаивая, что его оговорили, а обвинение построено на показаниях заинтересованных лиц.

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