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Коммерсантъ FM
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«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Выплаты дивидендов и ставка Банка России

Китай отказался от политики нулевой терпимости к коронавирусу, что повлияло на восстановление его экономики. Кроме того, важную роль на глобальных рынках играет решение центральных банков разных стран по монетарной политике. Какие выводы в текущих условиях стоит сделать инвесторам и какие операции рассматривать? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с руководителем управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиции» Андреем Ваниным.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— На глобальных рынках происходит множество различных событий — заседания центральных банков, решения по монетарной политике. Наш рынок несколько в стороне стоит. Но какие факторы все-таки для нас будут определяющими? Что будет влиять на динамику российских активов?

— Действительно, российский фондовый рынок впал в боковик. И такая ситуация вполне может сохраняться, пока не произойдут какие-то серьезные изменения. Наверное, главный фактор, влияющий на рынок, — это возобновление весенних выплат дивидендов. И такой новый приток денег, я думаю, может дать существенный импульс российскому рынку.

— История очень простая: получаешь дивиденды выше инфляции, выше средних значений на рынке по доходности, и в принципе это инвесторов устраивает. В текущей обстановке это самая простая идея. Другой фактор, который был основным драйвером в начале года, — это открытие китайской экономики. По официальным данным, деловая активность там составляет практически 90% от допандемического 2019 года. Какие-нибудь наши секторы от этого могут получить преимущества? Кто станет бенефициаром?

— Да. Все-таки китайская экономика очень крупная, и ее восстановление, оживление, безусловно, положительно скажется на мировой экономике и, как следствие, в российской действительности на сырьевых товарах. Например, нефть какое-то время корректировалась, а потом начала восстанавливаться — тут мы получаем нефтегазовый сектор. Возможно, цветные металлы — никель, алюминий — и металлургия в целом тоже получат свои какие-то плюсы от этого. В общем, на наш взгляд, именно сырьевой российский сектор, который особенно переориентируется на азиатское, китайское направление, тут будет в выигрыше.

— Все-таки с нефтью сложнее, потому что сейчас ценообразование на нашу нефть достаточно туманное. А вот металлурги в этом отношении лучше выглядят или хуже? Как у них дела обстоят? Я имею в виду в торговле с Китаем.

— Если говорить о российских металлургах, там тоже много сложностей. Если нефтяные компании хоть как-то раскрывают отчетность, производственные показатели, то металлурги только начали немножко приоткрывать эту историю, поэтому там очень много внутренних проблем. Опять же, нефть исторически поставлялась на азиатские рынки, а с металлургией все сложнее. В Китае своя металлургия очень развита, КНР лидер в этом направлении.

— Помимо дивидендных историй, у нас есть главный ориентир — ключевая ставка Центрального банка. Она зависит от инфляционных тенденций и темпов роста нашей экономики. Какие здесь будут основные тренды и что будет делать Центральный банк?

— На самом деле, сам Центральный банк давал некие прогнозы. Многие, и мы тут тоже согласны, говорят о том, что инфляция весной замедлится, может быть, даже ниже 4%, исключительно за счет высокой базы предыдущего года. И ЦБ объясняет, что это не будет каким-то важным, серьезным фактором для продолжения снижения ставок. Потому что пока, возможно, и потом проинфляционные факторы могут начать преобладать, и инфляция начнет снова расти. Поэтому пока, на наш взгляд, Центральный банк сохранит текущую ставку плюс-минус на текущем уровне. Хотя нам кажется, что можно было бы и чуть-чуть опустить ее, особенно воспользовавшись возможностью замедления ставок.

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