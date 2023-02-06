На Кубани спрос на запчасти для сельхозтехники вырос в 7,5 раза

В 2022 году в Краснодарском крае спрос на запчасти для сельскохозяйственной техники увеличился в 7,5 раза. Об этом сообщает агромаркетплейс «поле.рф» и «Авито» на основе проведенного исследования.

По росту спроса на запчасти Краснодар занимает четвертое место. Его обгоняют Саратов (рост в 27 раз), Уфа (в 15 раз) и Воронеж (в 14 раз). В топ-5 городов также вошла Казань — рост в 7,3 раза. Всего в России спрос на детали увеличился в 2022 году в 6,3 раза — до более 130 тыс. предложений, 115 тыс. из которых предложения о продаже новых запчастей.

«Неудивительно, что Краснодар — житница России, вошел в число лидеров рейтинга. Краснодарский край стал одним из первых регионов работы нашего маркетплейса, и фермеры Кубани составляют львиную долю нашей клиентской базы»,— отметил гендиректор агромаркетплейса Евгений Белов.

Татьяна Ручкина

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