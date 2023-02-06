Объем среднего банковского вклада в Челябинской области за год вырос на 10,3%

На 1 декабря 2022 года объем банковских вкладов физических лиц в Челябинской области на душу населения составил 169,8 тыс. руб. Это на 10,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщается в составленном «РИА Новости» рейтинге.

Отношение среднедушевого вклада к номинальному среднемесячному доходу в регионе составляет 5,5. Доля депозитов в валютах оценивается в 4,5%.

По размеру банковского вклада Челябинская область заняла 35 место среди регионов РФ. Рейтинг возглавила Москва, где средний размер депозита составил 1,04 млн руб. Следом идут Санкт-Петербург (552,9 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (506 тыс. руб.), Магаданская область (454,7 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (424,8 тыс. руб.).

В среднем наиболее скромные вклады хранят жители Ингушетии (13,6 тыс. руб.), Чечни (17 тыс. руб.), Дагестана (32,3 тыс. руб.), Тывы (40,3 тыс. руб.) и Карачаево-Черкессии (42,3 тыс. руб.).