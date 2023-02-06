Росздравнадзор проверит информацию о переводе пациента горбольницы Геленджика в туалет

В Росздравнадзоре по Краснодарскому краю проверят информацию о размещении пациента городской больницы Геленджика в туалете. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой положили якобы в туалетную комнату»,— говорится в сообщении.

5 февраля Telegram-канал Kub Mash сообщил, что пациента городской больницы в Геленджике перевели из индивидуального бокса в туалет. При этом врачи не смогли подключить мужчину к аппарату ИВЛ из-за отсутствия в помещении розеток, им пришлось воспользоваться удлинителем.

Татьяна Ручкина

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