Уфимца подозревают в хранении наркотиков в крупном размере

Отдел полиции №11 Уфы возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего уфимца по факту хранения наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. В его частном доме нашли десять кустов конопли и около 2,5 кг марихуаны. Санкции по статье предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до трех лет с ограничением свободы до одного года.

По данным «Ъ-Уфа», подозреваемый — артист Русского академического театра драмы Рустем Гайсин.

Уфимец, отметили в министерстве, «самостоятельно освоил процесс выращивания марихуаны»: установил лампы и вентиляторы, увлажнитель воздуха, обогреватель, закупил специальное удобрение. На допросе он признался, что выращивал запрещенные растения для собственного употребления. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Майя Иванова

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