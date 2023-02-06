Бывший замначальника краевого ФСИН возглавил институт в Воронеже

Бывший заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю, полковник внутренней службы Владимир Злобин назначен начальником Воронежского института ФСИН России. 28 декабря 2022 года директор ФСИН России, генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев представил нового руководителя ведомственного вуза губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Об этом сообщается на сайте вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Воронежский институт ФСИН России Фото: Воронежский институт ФСИН России

Владимир Злобин работает в системе ФСИН с 1998 года, проходил службу в уголовно-исполнительной системе Белгородской области и Пермского края.