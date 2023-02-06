В Петербурге начали производить ирландский виски

Группа Ladoga первой в Санкт-Петербурге начала выпуск ирландского виски под собственной маркой. Продукцию будут производить на заводе в городе из зерновых и солодовых ирландских дистиллятов трехлетней выдержки в дубовых бочках, пишет 6 февраля «Деловой Петербург».

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар рассчитывает на успех, поскольку разлив шотландского виски в России уже привычное дело, в то время как Carrygreen «один из первых виски из ирландских дистиллятов, бутилированных в стране». В настоящее время виски в России производят около 20 заводов.

По оценке господина Грабара, объем импорта напитка на рынке составляет около 70%. При этом доля ирландского виски в 2021 году выросла до 25% с 16% в 2017-м. Первая партия алкоголя составит 63 тыс. бутылок, планируемый годовой объем – 400 тыс. бутылок объемом 0,5 и 0,7 л.

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