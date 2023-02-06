В молочное животноводство Воронежской области могут вложить более 7 млрд рублей в 2023 году

Сельскохозяйственные компании в Воронежской области планируют в течение 2023 года начать реализацию трех новых инвестиционных проектов в сфере молочного животноводства, сообщили «Ъ-Черноземье» в департаменте аграрной политики правительства региона. Общий объем вложений в них может превысить 7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, структура холдинга «Эконива» Штефана Дюрра ООО «Экониваагро» планирует инвестировать 3,8 млрд руб. в строительство животноводческого комплекса на 3,6 тыс. голов и площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 6 тыс. голов в селе Шишовка Бобровского района.

ООО «Дон» намерено реконструировать и расширить действующее молочное производство на 1 тыс. коров в Хохольском районе. Также планируется техническое перевооружение фермы. Объем вложений оценивается в 1,9 млрд руб.

Наконец, ООО «Воронежпищепродукт» анонсировало строительство в Новоусманском районе животноводческого комплекса на 600 фуражных коров и такое же количество голов молодняка. Его стоимость может составить 1,3 млрд руб.

Сергей Калашников

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