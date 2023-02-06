Бюджет Казани за год за счет наружной рекламы пополнился на 324 млн рублей

В 2022 году в бюджет Казани за счет платежей за наружную рекламу поступило 324 млн руб. Об этом на деловом понедельнике заявил глава управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

По его словам, в прошлом году в Казани сумма отсроченных платежей за размещение рекламных конструкций превысила 90 млн руб.

Всего в городе в данный момент действуют свыше 1,1 тыс. разрешений на установку и работу рекламный конструкций. Главную долю здесь занимают еврощиты (573 единицы). Второе место занимают конструкции сити-формата (314 единиц).

"Ъ-Казань"