Нетрезвый водитель Renault сбил пешехода в деревне Удмуртии и скрылся с места ДТП

5 февраля около 1:30 в деревне Верхнее Кечево в Малопургинском районе Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель Renault Logan сбил 51-летнего мужчину, который находился на проезжей части, после чего скрылся с места происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Пострадавшего пешехода госпитализировали.

Водителя позднее задержали. При проведении освидетельствования у него установили состояние опьянения. По факту происшествия проводится расследование.