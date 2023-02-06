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Нетрезвый водитель Renault сбил пешехода в деревне Удмуртии и скрылся с места ДТП

5 февраля около 1:30 в деревне Верхнее Кечево в Малопургинском районе Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель Renault Logan сбил 51-летнего мужчину, который находился на проезжей части, после чего скрылся с места происшествия.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Пострадавшего пешехода госпитализировали.

Водителя позднее задержали. При проведении освидетельствования у него установили состояние опьянения. По факту происшествия проводится расследование.

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