В Башкирии похоронили Вячеслава Байдуганова, погибшего в ходе СВО

В Нуримановском районе Башкирии вчера состоялись похороны 44-летнего военнослужащего Вячеслова Байдуганова, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии. Мужчина был призван в ходе частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Во время участия в специальной военной операции от полученных ранений он скончался в военном госпитале в Воронеже.

Вячеслав Байдуганов вырос и окончил школу в селе Павловка, написал на своей странице во «ВКонтакте» глава администрации Нуримановского района Вилдан Ситдиков. После школы отучился на тракториста, а до призвания на службу работал монтажником-строителем. У военнослужащего остались родители, брат и сестра.

Вячеслав Байдуганов посмертно награжден орденами Мужества и генерала Шаймуратова, сообщил господин Ситдиков.

Карина Мамаева

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