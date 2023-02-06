В Сочи из аварийного жилья переселят более 400 семей

В Центральном и Лазаревском районах Сочи построят многоквартирные дома для переселения жителей из аварийных домов. В новые объекты переедут более 400 семей, сообщает глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Одна из площадок находится на улице Тимирязева. Сейчас строители готовят участок. Там построят многоквартирный дом более чем на 300 квартир общей жилой площадью около 13 тыс. кв. м. В доме предусмотрена парковка, собственная котельная и электрическая подстанция, также строители благоустроят прилегающую территорию. Завершить возведение объекта планируется до конца года.

«Для переселения сочинцев из аварийного фонда начинаем строительство многоквартирных домов. Проект реализуем в Год архитектуры. Чтобы как можно скорее улучшить условия жизни наших горожан, привлекаем краевое и федеральное софинансирование»,— отметил Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

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