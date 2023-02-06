Проект дублера путепровода через ж/д-пути в створе ул. Малиновского подготовят в 2024 году

Власти Ростова-на-Дону ведут разработку проекта дороги, дублирующей железнодорожный путепровод по ул. Малиновского, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. Завершить подготовку проекта планируют в первом квартале 2024 года.

Согласно информации градоначальника, дорога пройдет от ул. Доватора через ул. Алейникова, ул. Шаповалова и ул. Литовскую, в створе которой обустроят путепровод через железнодорожные пути. Примыкать к ул. Таганрогской новая дорога будет рядом с памятником «Авиаторам всех поколений».

«Реализация проекта создаст альтернативный маршрут движения по направлению Центр-микрорайон Военвед», — написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации также отметил, что дорога даст импульс жилищному строительству в данном районе. Сейчас один из инвесторов разрабатывает проект строительства жилого комплекса на ул. Таганрогской. Предусмотрено строительство детского сада и школы на 720 и 2250 мест соответственно. Также планируется создать парк площадью 5 га.

Анастасия Назарова