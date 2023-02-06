В Екатеринбурге начальник ДЭУ построил дорогу к своем коттеджу за счет бюджета

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело бывшего директора Железнодорожного ДЭУ Юрия Горланова, который за бюджетные деньги проложил асфальт до своего коттеджа. В картотеке суда указано, что при этом ему был назначен судебный штраф в размере 40 тыс. руб.

В постановлении суда указано, что в апреле 2021 года МБУ «Железнодорожное ДЭУ» заключило контракт на 1,5 млн руб. с ООО «Аквалинк» на поставку 497,8 тонн асфальтобетонной смеси и 3 тонн битумной эмульсии. Материалы Юрий Горланов планировал использовать для асфальтирования территории около своего коттеджа в пос. Канал, где в то время и так шли дорожные работы.

Во время предварительного слушания по делу Юрий Горланов просил суд прекратить, поскольку ущерб ДЭУ он возместил, и у потерпевшей стороны претензий к нему не осталось. Суд удовлетворил его ходатайство и прекратил дело, однако прокуратуре удалось обжаловать данное решение. При повторном рассмотрении дело также было прекращено. Юрий Горланов же покинул свой пост директора Железнодорожного ДЭУ.

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