Прокуратура Кузбасса проводит проверку из-за ДТП с четырьмя погибшими

По факту ДТП с легковым и грузовым автомобилями в Кемеровской области прокуратура начала проверку. Предварительно установлено, что 5 февраля водитель автомобиля Volkswagen polo, двигаясь по федеральной трассе в пределах Топкинского района не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Hino Ranger.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. «На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и надлежащей правовой оценки обстоятельств случившегося незамедлительно выехал прокурор города Топки Сергей Степанченко», - добавили в ведомстве.

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Лолита Белова