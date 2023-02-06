Жителя Чебаркуля подозревают в хищении 120 тонн зерна

Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Чебаркуля, похитившего 120 т зерна у своего работодателя. Его подозревают в мошенничестве, краже и покушении на кражу. Фигурант находится под домашним арестом, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что чебаркулец работал заведующим в сельскохозяйственной компании. С сентября 2020 по февраль 2021 года он незаконно реализовал около 120 т зерна пшеницы на сумму более 2 млн руб. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

Чтобы скрыть недостачу зерна, сотрудник убедил работодателя в том, что сельхозкультуру отправили на обработку перед посевом в филиал компании. Горожанин трудоустроился в этот филиал, после чего заключил фиктивный договор о передаче предприятию сортового зерна на сумму более 500 тыс. руб. Эту партию сельхозкультур житель Чебаркуля поместил на склад взамен незаконно проданной. Обман вскрылся, когда в филиале организации стали подводить итоги посевной кампании.

Кроме того, чебаркулец пытался вывезти с территории предприятия почти 18,5 т зерна ячменя, но его остановили сотрудники склада. После этого горожанина задержали. Устанавливается его возможная причастность к другим преступным эпизодам.