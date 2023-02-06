Белгородский РЭС занесли на районную Аллею трудовой славы как лучшее предприятие ЖКХ

Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев вручил свидетельства о занесении на Аллею трудовой славы лучшим организациям и труженикам района по итогам социально-экономической деятельности в 2022 году. Торжественное мероприятие прошло в поселке Майский.

Фото: Белгородэнерго

Энергетики Белгородского РЭС в прошлом году выполнили все взятые на себя обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей приграничного района области.

В период подготовки к отопительному сезону капитально отремонтировали 169 км линий электропередачи 0,4-10 кВ, 80 трансформаторных подстанций.

Электроэнергией обеспечили свыше 2,5 тысяч новых потребителей, в том числе 580 частных застройщиков в микрорайонах ИЖС, а также социально значимые объекты: школы, фельдшерско-акушерский пункт и больницы, водозаборные скважины.

По программе развития наружного освещения построили 39 км линий наружного освещения в населенных пунктах, смонтировали свыше трех тысяч новых светильников.

«Занесение на Доску почета – это высокая оценка труда энергетиков и нашего общего вклада в развитие района. Коллектив трудится ответственно и с полной отдачей, выполняя все производственные программы, влияющие на надежность и качество энергоснабжения», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов